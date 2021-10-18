Japon milyarder uzayda badminton oynayacağını söyledi

Ülkenin en zengin 30. adamı olan Japon milyarder Yusaku Maezawa, aralık ayında uzaya seyahat etme hayalini gerçekleştiriyor.

Maezawa, aralık ayında Kazakistan’da bulunan Baykonour Uzay İstasyonu’ndan, daha önce iki kez uzaya gitmiş olan Alexandr Misurkin isimli kozmonot ile birlikte bir Rus Soyuz roketi ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidecek.

Maezewa kısa süre önce verdiği bir röportajda, “Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yapmak istediğim yüz şeyin yazdığı bir listem var. İstasyonda badminton oynamak da bunların arasında yer alıyor. Zaman yaklaştıkça heyecanım artıyor ancak korkum veya endişem bulunmuyor” dedi.

Maezawa'nın yaklaşan gezisi, uzaya planlı birkaç ziyaretinden ilki olacak. Maezawa, 2023'te SpaceX'in henüz geliştirme aşamasında olan Starship uzay aracını "dearMoon" adlı bir görevin parçası olarak Ay'ın etrafında sürmeyi planlıyor.

Japon iş adamı Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 12 gün geçirecek. Branson ve Bezos ise uzayda yalnızca birkaç dakika geçirmişlerdi.