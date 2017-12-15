Japon tasarımına İtalyan dokunuşu

Aksesuardan kozmetiğe, teknolojiden tekstil ürünlerine birçok kategoride sürekli yenilenen yaklaşık 6 bin çeşit inovatif ürünü ile dünya genelinde 2 bini aşkın mağazaya ulaşan Japon hızlı tüketim markası MINISO, Türkiye’de büyümeye devam ediyor. İlk günden itibaren yoğun ilgi gören ve Türk tüketicisi tarafından oldukça sevilen MINISO, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’nın ardından tüm Türkiye’ye yayılmaya hazırlanıyor. İlk mağazasını 15 Aralık 2016’da Ataşehir Watergarden AVM’de açan markanın 2018 hedefi 50 mağaza.Minisoseverlere mutlu bir alışveriş deneyimi yaşatmak üzere yola çıkan MINISO’nun 1. yaşına özel sürprizleri de var. Her gün bir Instagram takipçisine MINISO yeni yıl bardak seti hediye eden marka, yakında e-bülten üyelerine sürpriz indirim çekleri dağıtmaya hazırlanıyor.MINISO sürekli değişen 6 bin çeşit ürüne yenilerini eklemeye devam ediyor. Japon devi, uzun yıllardır Armani, Estee Lauder, TF gibi ünlü markalara hizmet veren İtalyan kozmetik üreticisi Intercos’la işbirliğine giderek Aralık’ta Türkiye’deki mağazalarda görücüye çıkacak MINI PONI serisini yarattı. Ten, dudak ve göz makyajı da dâhil olmak üzere 3 kategoride toplam 37 üründen oluşan seride, günün renk trendlerine sadık kalınırken, ten ürünlerinde kapatıcılığın yanı sıra yoğun nemlendirme özelliğine odaklanıldı.Hem ürünleri hem de ambalaj tasarımlarıyla dikkat çeken MINI PONI serisinin en iddialı ürünü: MAGIC CANDY LIPSTICK. Dudağın PH seviyesine göre pembe, kırmızı ve turuncu arasında renk değiştiren dudak balsamı, dudak parlatıcısı ve rujun mükemmel bir birleşimi olan ürünün her rengi farklı kokuyor. Shea butter ile formülize edilen ruj, gıda sınıfında organik yapıda. Gün boyunca renk değiştirerek farklı bir ruj etkisi yaratacak rujun büyük ilgi çekmesi bekleniyor.MINISO, MINI PONI serisinin yanı sıra Almanya’da üretilen vegan kozmetik ürünlerini de önümüzdeki bahar aylarında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Doğal yağlarla zenginleştirilen ve yüksek konsantrasyonda vitamin içeren bu yeni vegan kozmetik serisi hayvansal kökenli madde ve paraben içermiyor. Hayvanlar üzerinde test edilmeyen, yüzde 100 Alman üretimi seri, Nisan ayında ulaşılabilir fiyatlarla Türkiye’deki minisoseverlerle buluşacak.Miniso’nun benzersiz iş modeli, Asyalı rakiplerinin yakın takibinde. 2013’te kurulduğu ilk günden beri Asya pazarında büyük yankı uyandıran MINISO’yu takip eden irili ufaklı 15’ten fazla marka, Miniso’nun kurumsal yapısını ve marka algısını örnek alıyor. MINISO’nun en önemli özelliği, gerek tedarik ağı gerekse global ölçekteki mağaza sayısıyla ilk ve lider konumda olması.