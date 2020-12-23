Bilim & Teknoloji Japonya, siber saldırılara karşı kuantum şifrelemeye başladı

Japonya, siber saldırılara karşı kuantum şifrelemeye başladı

Bilim & Teknoloji

Japonya, siber saldırılara karşı kuantum şifrelemeye başladı

Bir grup Japon firması Pazartesi günü yaptığı açıklamada, hisse senedi ticaretinin güvenliğini artırmak amacıyla ülkenin kuantum kriptografisine (şifreleme) ilişkin ilk çalışmasını başlattığını söyledi. Grup, kuantum şifrelemenin teoride üçüncü şahısların kırmasının imkansız olduğunu vurguladı.

23 Aralık 2020, Çarşamba 10:41 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Toshiba, NEC Corp ve Nomura Holdings tarafından, finans kurumlarına yönelik siber saldırılara ve artan tehditlere karşı teoride kırılması imkansız ‘kuantum şifreleme’ üzerinde ortak çalışma başlatıldı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Grup, kuantum şifreleme teknolojinin birkaç yıl içinde hisse senedi ticaretinde kullanılacağını umduğunu ifade etti.


İlgili Haberler
NASA: Dünya'ya potansiyel tehdit oluşturan 3 asteroit yaklaşıyor


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Hayat karartan uygulamalar
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
10 maddede fahiş yetkili servis ücretlerine önlem
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Honor akıllı tartı Scale 2 fiyat ve özellikleri