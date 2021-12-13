Bakım Japonya, yaşlanma karşıtı aşı geliştirdi

Japonya, yaşlanma karşıtı aşı geliştirdi

Bakım

Japonya, yaşlanma karşıtı aşı geliştirdi

Japon bilim insanları, yaşlanma karşıtı' aşı geliştirdi. Yapılan açıklamaya göre aşı hastalıklara neden olan 'zombi hücreler'i durduruyor.

13 Aralık 2021, Pazartesi 11:23 Son Güncelleme:
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Japonya'da uzmanlar, 'zombi hücreler' olarak bilinen ve ölüm riskini artıran yaşlanan hücreler için aşı geliştirdi. Japonya'da bilim insanları yaşlanma ile ortaya çıkan birçok hastalığa neden olan ve ölüm riskini artıran zombi hücrelere karşı aşı geliştirmeyi başardı. Juntendo Üniversitesi'nden Prof. Dr. Toru Minamino liderliğindeki ekip, test sonuçları Nature Aging adlı dergide yayımlanan ve fareler üzerinde denenen aşı sayesinde yaşlanan hücreler olarak da bilinen zombi hücrelerde azalma sağlandığını duyurdu.

Çalışma kapsamında geliştirdikleri aşıyı deney farelerine uygulayan ekip, damar sertliğine neden olan zombi hücrelerin kümelendikleri bölgelerde azalma gösterdiğini doğruladı.

'HASTALIKLARI ÖNLEMEDE KULLANILABİLİR'

Bulguların aşının etkinliğine işaret ettiğini belirten Minamino, "Aşının damar sertliği, şeker hastalığı ve yaşlanmanın neden olduğu diğer hastalıkları önlemede kullanılabileceğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan zombi hücreler, bölünmeyi durdursa da ölmeyi reddeden hücreler olarak biliniyor. Yaşlandıkça yorulan 'kök hücre'lerimiz zamanla yenilenme, yeni ve genç hücre üretme yetisini kaybediyor.

Kontrolden çıkan yaşlı ve hasarlı hücrelerin bazıları “zombi”ye dönüşüyor, hasara uğramış diğer hücreleri yok etme yetisini kaybedip, kontrolsüz çoğalan bir hücre grubu haline geliyor.

ZOMBİ HÜCRELERİ ÖLDÜRÜYOR

Bilim insanları yıllardır zombi hücreleri öldürebilecek ve bu sayede yarattıkları sorunları tedavi edebilecek ilaçlar üzerinde çalışıyor.

Zararlı kimyasallar salgılayarak yakındaki sağlıklı hücrelere zarar veren zombi hücreler, insan vücudunda biriktikçe şeker hastalığı, damar sertliği, kemik erimesi ve Alzheimer gibi hastalıklara neden oluyor.

Bilim dünyası, zombi hücreleri ve dolaylı olarak neden olduğu sağlık sorunlarını ortadan kaldırabilecek ilaçlar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

İHA

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