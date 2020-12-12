Dünya Japonya'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Japonya'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Dünya

Japonya'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın İwate eyaletinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

12 Aralık 2020, Cumartesi 12:13 Son Güncelleme:
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Japonya'nın kuzeydoğusunda Pasifik Okyanusu kıyısındaki İwate eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansına göre, ülkenin kuzeydoğusundaki İwate eyaletinde yerel saatle 16.19'da 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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Yerin 50 kilometre derinliğinde oluşan deprem, Aomori eyaletinde de hissedildi.

Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.

AA


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