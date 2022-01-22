Dünya Japonya'da 6,6 büyüklüğünde deprem! 13 yaralı...

Japonya'da 6,6 büyüklüğünde deprem! 13 yaralı...

Dünya

Japonya'da 6,6 büyüklüğünde deprem! 13 yaralı...

Japonya'nın güneybatısında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 13 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralılardan ikisinin durumu ise ağır.

22 Ocak 2022, Cumartesi 11:22 Son Güncelleme:
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Japonya’nın güneybatısında kaydedilen 6,6 büyüklüğündeki depremde 13 kişinin yaralandığı açıklandı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Japonya’nın 4 ana adası olan Kyushu açıklarında 45 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısında bulunmadı.



Depremin, Miyazaki ve Oita’dan da hissedildiği açıklanırken, bölgelerde yaralanan toplam da 13 kişiden 80’li yaşlarda olan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bazı binalarda, yollarda ve su borularında da hasar meydana geldi.

İHA


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