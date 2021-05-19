Dünya Japonya'da eczacılara da aşı yapma izni geliyor

Japonya'da eczacılara da aşı yapma izni geliyor

Dünya

Japonya'da eczacılara da aşı yapma izni geliyor

Japonya'da aşı uygulamalarının hızlanması için eczacılara da koronavirüs aşısı uygulama izni verilmesi gündeme geldi.

19 Mayıs 2021, Çarşamba 09:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

COVID-19 Aşılarından Sorumlu Kabine Üyesi Kono Taro, düzenlediği basın toplantısında, eczacıların aşı yapabilmesi opsiyonunu ele aldıklarını belirtti. Aşı hizmetinde doktorlara ilaveten diş hekimlerine de görev verildiğini anımsatan Kono, bu uygulamanın yeterli olmaması halinde eczacılara da görev vereceklerini kaydetti.

Japonya'da şubatta sağlık çalışanlarının, nisanda 65 yaş üstü olanların aşılanmasına başlamıştı.

Kyodo ajansı, şimdiye kadar 126 milyonluk ülke nüfusunun yüzde 3'üne en az bir doz aşı yapıldığını, bu oranın gelişmiş ekonomiler arasındaki en düşük oran olduğunu bildirdi.

AA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Yalnızca kendi hakkınızı demokrasi sanırsanız…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Beşiktaş ve hayat
Murat Çelik
Murat Gülderen
Uyku ustaları
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Facebook İsrail yanlısı sayfa için beklenen adımı attı!