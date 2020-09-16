Japonya'da LDP lideri Yoshihide Suga başbakan seçildi
Japonya’da, Temsilciler Meclisi'nde düzenlenen olağanüstü oturumda iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) lideri Yoshihide Suga başbakan seçildi.
16 Eylül 2020, Çarşamba 09:54 Son Güncelleme:
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Japonya parlamentosu alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde düzenlenen oturumda, meclis üyeleri ülkenin yeni başbakanını seçmek üzere bir araya geldi.
Yoshihide Suga, LDP hakimiyetindeki 465 koltuklu Şuugiin üyelerinden 314'ünün oyunu alarak, Japonya’nın yeni başbakanı oldu.
Hafta içi yapılan LDP iç seçimlerinde kullanılan 534 oyun 377’siyle Suga, oyların yüzde 70’ini kazanıp LDP lideri olmuştu.
Suga, başbakanlık görevini Eylül 2021'deki olağan genel seçimlere kadar yürütecek.
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