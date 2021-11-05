Japonya'da Veliaht Prenses'in babasının ölümünün ardından yas kararı!
Japonya'da Veliaht Prenses Fumihito'nun kayınpederi ve Veliaht Prenses Kiko'nun babası Kawaşima Tatsuhiko'nun hayatını kaybetmesinin ardından Japon İmparatorluğu'nda 90 günlük yas ilan edildiği açıklandı.
05 Kasım 2021, Cuma 10:10 Son Güncelleme:
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Japonya'nın başkenti Tokyo'da 19 Ekim'de hastaneye kaldırıldığı söylenen Kawaşima Tatsuhiko, 81 yaşında hayatını kaybetti. Veliaht Prenses Fumihito'nun kayınpederi ve Veliaht Prenses Kiko'nun babası olan Tatsuhiko, aynı zamanda İmparatorluk Tahtının ikinci varisi Prens Hisahito'nun dedesiydi.
90 GÜN YAS TUTACAK
Kamu yayıncısı NHK vefat dolayısıyla Fumihito'nun 7, torunu Prens Hisahito'nun 30, Kiko'nun ise 90 gün yas tutacağını aktardı.
Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, Kawaşima'nın altyapı inşası kapsamlı insani yardım faaliyetlerini anımsatarak sevenlerine baş sağlığı diledi.
KAWAŞİMA TATSUHİKO KİMDİR?
Tokyo asıllı Kawaşima 1964'deki mezuniyeti sonrası ABD'de eğitim almış ve 1976'da profesör unvanını elde etmişti.
Gakuşuuin Üniversitesinde ekonomi ve istatistik dersleri veren Kawaşima; Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı Uzman Heyetinde yer alıyordu.
Kawaşima, Avusturya'daki Uluslararası Uygulamalı Sistemler Analizi Enstitüsünde (IIASA) araştırmalar yürütmüştü.
Kyodo ajansına göre Kawaşima, çalıştığı üniversitenin lojmanında sade bir hayat sürüyordu.