Mart 2019'da tanıtılan Apple TV+, orijinal yapımları için önemli bütçeler ayırdı. Bu yapımlardan biri de Jason Momoa'nın başrolünde oynayacağı 'See'.

See dizisinin bütçesi o kadar büyük ki daha ekranlara gelmeden Game of Thrones'la kıyaslanır oldu. Game of Thrones en zirve noktadayken bölüm başı maliyeti 15 milyon dolar civarına çıkmıştı.





See dizisinde ise henüz ilk bölümlerde bile maliyet, bölüm başına 15 milyon dolar dolaylarında. Henüz yayına girmeden bu kadar büyük bütçeler alabilen See, bu nedenle beklentileri yükseltiyor.

Apple TV'nin yapacağı bütün yapımlardan sorumlu iki isim Jamie Erlicht ve Zack van Amburg, yeni dizileri için çok iddialı. Emmy dergisinin yeni sayısına konuşan iki yapımcı, See'nin Game of Thrones'la kıyaslanmasını şöyle değerlendirdi:

"See, Game of Thrones kadar iyi mi olabilir mi diye soruluyor, buna erken de olsa güçlü bir sesle evet diyebiliriz" dedi.

Peeky Plinders'ın da yaratıcısı olan Steven Knight tarafından yazılan See'nin ilk sezonu 8 ila 10 bölüm arasında sürecek. Görme yeteneğini kaybeden insanların hikayesini anlatan dizi, bugünden 600 yıl sonrayı anlatıyor.

Gerçekliği arttırmak için çok sayıda görme engelli oyuncu kullanılan dizinin lansmanı 1 Kasım'da yapılacak. - posta.com.tr



