Jason Momoa'nın oynadığı 'See' dizisi, Game of Thrones'un tahtına göz dikti

Game of Thrones yakın tarihte final yapmış ve dizi dünyasında ağır bir top piyasadan kalkmıştı. Dizinin ilk dönemlerinde Khal Drogo karakteriyle dünyada ün kazanan Jason Momoa, şimdilerde Apple TV'nin 'See' dizisi için kamera karşısına geçti. Apple Tv yapımcılar Jason Momoa ve 'See' dizisine çok güveniyor.