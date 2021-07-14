Jeff Flake, eski Başkan Donald Trump'a karşı olan muhalefetiyle tanınıyordu. Yeni Başkan Biden tarafından ise ABD Türkiye Büyükelçisi adayı olarak açıklandı. Peki, Jeff Flake kimdir? İşte, ABD Türkiye Büyükelçisi adayı Jeff Flake'in kariyeri…

JEFF FLAKE KİMDİR?

Tam adı, Jeffrey Lane Flake olan Jeff Flake, 31 Aralık 1962 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde Snowflake'de dünyaya geldi. Amerikalı siyasetçi ve Amerika Birleşik Devletleri Arizona eski Senatörü'dür.

Üniversite eğitimini Brigham Young Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünde alan Jeff Flake, yüksek lisans derecesini ise Siyaset Bilimi alanında tamamladı.

1980'lerin başında, Güney Afrika'daki İsa Mesih'in ''Son Zaman Azizler Kilisesi'' için misyoner olarak çalışan Jeff Flake, ABD’ye döndükten sonra, Goldwater Enstitüsü'nün İcra Direktörü olarak görev yaptı. 2001-2013 yılları arasında Temsilciler Meclisi üyeliğinde bulundu.

Jeff Flake, Jon Kyl'in emekli olduğunun açıklanmasının ardından 2012 yılındaki Senato seçimleri için aday oldu ve genel seçimlerde Demokrat aday ve eski ABD Cerrahı Richard Carmona'yı mağlup etti.

2013 senesindeki göçmenlik reformu yasasını Senato'dan geçiren iki partili "Sekizli Çete" ABD senatörlerinden biri oldu.

Jeff Flake, eski Başkan Donald Trump'ı açıkça eleştirmesiyle tanındı, genellikle Trump'ın pozisyonlarına uygun olarak oy kullandı. Flake'in Senato'daki görevi ise 2019 yılında sona erdi.



