Magazin Jehan Barbur'un annesi hayatını kaybetti

Jehan Barbur'un annesi hayatını kaybetti

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Jehan Barbur'un annesi hayatını kaybetti

Şarkıcı Jehan Barbur'un uzun zamandır hastalıklarla mücadele eden annesi Müryel Barbur hayatını kaybetti.

23 Eylül 2021, Perşembe 13:32 Son Güncelleme:
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Müzisyen Jehan Barbur'un annesi Müryel Barbur vefat etti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Barbur, üzüntüsünü "Canımın parçası annem hoşça kal..." sözleriyle ifade etti.

'BU ACIDAN UZAK OLMANIZ DİLEĞİMLE'

Canımın parçası annem hoşça kal... Uzun süredir verdiğimiz mücadele ruhunun bugün huzura kavuşmasıyla son buldu. Başka türlü bir uğurlama tercih ederdik. Fakat pandemi sebebiyle kilise ayini ve cenaze törenimiz sadece aile arasında olacaktır. Taziyelerinizi 25 Eylül saat 14:30-20:30 arası açık havada bir araya gelebilme imkanı sunduğundan, sevgili annemin İskenderun'daki kafesi Flör'de kabul edebileceğiz. Covid-19 sebebiyle aile evimiz taziyeye açık olamayacaktır. Son üç yıldır yanımızda olan herkese teşekkür ederiz. Bu acıdan uzak olmanız dileğimle.

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