Jennifer Aniston “Ertesi sabah” yorumuyla paylaştı

Tüm dünyanın yeniden bir araya gelmesini beklediği Jennifer Aniston (50) ile Brad Pitt (56) boşandıktan 15 yıl sonra ABD Los Angeles’taki Ekran Oyuncuları Birliği ödül töreninde ilk kez yan yana gelmişti. Sadece 3 saniye süren bu görüşme dünyada 24 saat gündem olmuştu.

'Ertesi sabah'

Jennifer Aniston önceki gün Instagram’dan “Ertesi sabah” yorumuyla törende giydiği elbisenin bir küvetin kenarına atılmış haldeki fotoğrafını paylaştı. 14 saatte 5.4 milyon beğeni alan fotonun altına “Umarım elbiseyi Brad çıkarmıştır” yorumları yapıldı.

Bu fotoğraf büyük yankı uyandırdı.





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