Jennifer Lawrence'ın eşi Cooke Maroney hakkında bildiğimiz 5 detay

Çiçeği burnunda çift Jennifer Lawrence ve Cooke Maroney'in düğün detayları henüz ortaya çıkmadı. Özellikle de Jennifer Lawrence'ın gelinliği merakla bekleniyor. Bütün bu detaylar basına sızana kadar, Jennifer Lawrence ile evlenme şerefine nail olan Cooke Maroney'i biraz daha yakından tanıyalım.

20 Ekim 2019, Pazar 14:19
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Jennifer Lawrence'ın eşi Cooke Maroney hakkında bildiğimiz 5 detay

1. 34 yaşında


2018'in şubat ayında Jennifer Lawrence ile çıkmaya başlayan Cooke Maroney, Oscarlı oyuncudan 6 yaş büyük. 


2. Vermont'ta büyüdü


Cooke Maroney'in babası James ve annesi Suki'nin Vermont'ta bir çiftliği var. Fredericks, own a farm in Vermont. Çiftçiliğe başlamadan önce baba James, sanat tüccarı olarak tanınıyordu.


3. Ortak arkadaşları aracılığıyla tanıştılar


Jennifer'ın en yakın arkadaşı Laura Simpson, Cooke Maroney ile tanışmasına vesile oldu. Jennifer and Laura'nın arkadaşlığı bundan 12 yıl öncesine dayanıyor. 



4. Babası gibi sanatla uğraşıyor


Babasının izinden giden Cooke Maroney de sanat işinde. New York Üniversitesi'nde sanat tarihi okudu ve ardından Gagaosian Galeri'de çalışmaya başladı. Eserleri çok yüksek fiyattan satılan A sınıfı sanatçıların menajerliğini yapmakla beraber, New York'taki Gladstone Galeri'nin de yöneticiliğini üstleniyor. 



5. Özel hayatını sır gibi saklıyor


Cooke Maroney ile ilgili sosyal medyada tek bir sayfa bile bulamazsınız. Instagram hesabı var ama 2 binden az takipçili bu hesabı, tahmin edebileceğiniz gibi, korumalı. Çiçeği burnunda eşi Jennifer ile henüz herhangi bir medya organına özel poz vermedile. Yalnızca geçtiğimiz eylül ayında 'The Favorite' filmini izlemek için sinemaya giderken görüntülenmişlerdi.  


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