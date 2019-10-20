1. 34 yaşında





2018'in şubat ayında Jennifer Lawrence ile çıkmaya başlayan Cooke Maroney, Oscarlı oyuncudan 6 yaş büyük.





2. Vermont'ta büyüdü





Cooke Maroney'in babası James ve annesi Suki'nin Vermont'ta bir çiftliği var. Fredericks, own a farm in Vermont. Çiftçiliğe başlamadan önce baba James, sanat tüccarı olarak tanınıyordu.





3. Ortak arkadaşları aracılığıyla tanıştılar





Jennifer'ın en yakın arkadaşı Laura Simpson, Cooke Maroney ile tanışmasına vesile oldu. Jennifer and Laura'nın arkadaşlığı bundan 12 yıl öncesine dayanıyor.









4. Babası gibi sanatla uğraşıyor





Babasının izinden giden Cooke Maroney de sanat işinde. New York Üniversitesi'nde sanat tarihi okudu ve ardından Gagaosian Galeri'de çalışmaya başladı. Eserleri çok yüksek fiyattan satılan A sınıfı sanatçıların menajerliğini yapmakla beraber, New York'taki Gladstone Galeri'nin de yöneticiliğini üstleniyor.









5. Özel hayatını sır gibi saklıyor





Cooke Maroney ile ilgili sosyal medyada tek bir sayfa bile bulamazsınız. Instagram hesabı var ama 2 binden az takipçili bu hesabı, tahmin edebileceğiniz gibi, korumalı. Çiçeği burnunda eşi Jennifer ile henüz herhangi bir medya organına özel poz vermedile. Yalnızca geçtiğimiz eylül ayında 'The Favorite' filmini izlemek için sinemaya giderken görüntülenmişlerdi.





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