Magazin Jennifer Lopez-Alex Rodriguez düğününe bir erteleme daha

Jennifer Lopez-Alex Rodriguez düğününe bir erteleme daha

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Jennifer Lopez-Alex Rodriguez düğününe bir erteleme daha

Alex Rodriguez ile nişanlı olan ABD'li yıldız Jennifer Lopez, koronavirüs salgını nedeniyle vaka sayılarının tüm dünyada artması üzerine düğünlerini tekrar ertelediklerini açıkladı.

04 Aralık 2020, Cuma 12:37 Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, nişanlısı Alex Rodriguez ile düğünlerini ikinci kez ertelediklerini duyurdu. Geçtiğimiz nisan ayında evlenmek istediklerini belirten fakat koronavirüs engeline takılan Lopez, vaka sayılarının artması üzerine tekrar erteleme yoluna gittiklerini ifade etti.

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Jennifer Lopez, "Bekleyip, göreceğiz. Acelemiz yok. Her şey yolunda. Doğru zamanda olacaktır" açıklamasını yaptı.


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