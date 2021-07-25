Magazin Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinden dudak dudağa poz

Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinden dudak dudağa poz

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Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinden dudak dudağa poz

Jennifer Lopez, 17 yıl sonra yeniden barıştığı Ben Affleck ile aşka geldi. Dün 52 yaşına basan şarkıcı, teknede verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Lopez, gönderisinin son karesinde de Affleck ile dudak dudağa pozunu paylaştı.

25 Temmuz 2021, Pazar 11:05 Son Güncelleme:
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Jennifer Lopez (52) ile Alex Rodriguez, yaklaşık üç ay önce yaptıkları ortak açıklama ile ilişkilerinin noktaladıklarını duyurmuştu. Lopez, bu ayrılıktan kısa bir süre sonra da 17 yıl önce aşk yaşadığı aktör Ben Affleck'e (48) geri dönmüştü.

EVLİLİK TEKLİFİ İDDİASI 

Aşkları doludizgin süren çiftten Lopez, dün 52. yaşına girdi. Sevgilisi ve yakın dostlarıyla teknesinde doğum gününü kutlayan ünlü şarkıcının, Ben Affleck'ten evlilik teklifi aldığı iddia edildi.

İLK KEZ PAYLAŞTI 

Sevgilisinin teklifine 'evet' yanıtını verdiği konuşulan Lopez, Affleck ile dudak dudağa pozunu paylaştı. Eski aşkıyla yeniden bir araya geldikten sonra ilk kez birlikte fotoğraflarını paylaşan Lopez'in bu hareketi evlilik dedikodularını daha da güçlendirdi.

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