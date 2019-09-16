Jennifer Lopez yeni filmini kutladı
Dünyanın en başarılı starlarından Jennifer Lopez ABD'de yeni gösterime giren filmi 'Hustlers' için oldukça heyecanlı. Lopez cesur rolü ile ödüllere de göz kırpmaya başladı...
Jennifer Lopez’in, bir striptizciyi canlandırdığı filmi ‘Hustlers’, geçen cuma ABD’de vizyona girdi. Sinema eleştirmenleri, performansına övgüler dizdiği Lopez’in ‘Oscar’a bile göz kırptığını’ söyledi.
Hafta sonu 32 milyon dolarlık hasılat yapan filmin başarısı için ekibi, Lopez’e özel pasta hazırlatarak Miami’de sürpriz kutlama yaptı.