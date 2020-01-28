Jennifer Lopez'in efsanevi yeşil elbisesi popülerliğinden hiçbir ödün vermiyor. VIP alışveriş yapanlar Jennifer Lopez'in ikonik Versace elbisesini giymek için umutsuzca bekliyorlar. Ultra zengin müşteriler, Net-a-Porter ve BrownsFashion.com gibi üst düzey moda sitelerinde satışa çıkan orman desenli yeşil elbiseye sahip olmak için birbirleriyle yarışıyorlar. Versace tarafından tasarlanan elbisenin 2 versiyonu bulunuyor. Biri 2019 yılında J.Lo'nun podyumda giydiği kısa kollu model, diğeri de yine J.Lo'nun 2000 yılında Grammy Ödül Töreni'nde giydiği uzun kollu versiyonu.

Jennifer Lopez, 2019 Versace moda şovunda.

'Olağan dışı bir durum'

Daily Telegraph, her iki parçaya da dudak uçaklatan bir etiket fiyatı olmasına rağmen eşi benzeri görülmemiş bir ilgi olduğunu ifade ediyor. Gazeteye konuşan BrownsFashion.com'un kadın giyim direktörü Ida Petersson, bu kadar pahalı bir ürüne böyle bir ilgi gösterilmesinin olağan dışı olduğunu belirtti.

2000 Grammy Ödül Töreni

55 bin liralık fiyat etiketi

Elbisenin fiyatı bazı sitelerde farklılık gösterse de, 7 bin pounda (yaklaşık 55 bin lira) bile alıcı bulabiliyor.

Yeşil elbiseye, şu anki stokların 4 katı kadar talep var ve çoğu alışveriş sitesinde müşteriler bekleme listesine alındı.





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