Magazin Jessica May, ülkesine Türk adetlerini götürdü

Jessica May, ülkesine Türk adetlerini götürdü

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Jessica May, ülkesine Türk adetlerini götürdü

Türkiye’de Yeni Gelin isimli dizi ile tanınan oyuncu Jessica May, tatil için ülkesi Brezilya’ya uçtu. Güzel oyuncu ülkesine Türk adetlerini tanıttı.

22 Temmuz 2021, Perşembe 14:21 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde memleketine giden Brezilyalı oyuncu Jessica May, babasının elini öperek bayramını kutladı. Ailesine Türkiye'deki adetlerden bahseden ünlü oyuncu, babasından bayram harçlığını kopardı. May, o eğlenceli anları sosyal medya sayfasından paylaştı.

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