Jet Sosyete yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı! Ne zaman başlayacak?

Jet Sosyete'nin merakla beklenen yeni sezon ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Artık tv8'de ekrana gelecek dizinin 1. bölümünde Ozan Güven konuk oyuncu olarak dizide boy gösterirken proje için yaptığı imaj değişikliği göze çarpıyor. Ozan Güven’i, İlayda ve Alara kardeşlerin babası olarak izleyeceğiz.

ÖZPAMUK AİLESİ SIKINTIDA

10 Ekim Çarşamba günkü yeni bölümde Özpamuk ailesini sıkıntılı günler bekliyor. Bu yüzden şaşalı yaşamlarına son vermek durumundalar ve bir yandan da bunu belli etmemeleri gerekiyor.

JET SOSYETE KONUSU

Özpamuk Tekstil’in getir-götür sorumlusu Yaşar Yüksel karısı Safiye, kızı Yıldız, baldızı Melike ve kayınbiraderi Gündüz ile İstanbul’un bir gecekondu semtinde kıt kanaat yaşayan bir aile babasıdır. Çalıştığı şirketin sahibi Cengiz Özpamuk çapkın oğlu Ozan’ı karıştığı bir skandal sonrası genel müdürlükten alır ve inadına yerine Yaşar’ı getirir. Üstelik Yaşar ailesi ile birlikte Jetset Konakları’ndaki genel müdür villasına taşınabilecektir. Ozan ise babası, babaannesi Zahide ve üvey annesi Gizem’in sürekli gerilim yaşadığı yan evdeki gençlik odasına geri dönmek zorunda kalır. Ailesi sınıf atlama ve sosyeteye ayak uydurma heyecanına düşmüşken; Yaşar’ı ise şirketin şu ana kadar hiç çıkmadığı üst katında, moda ve tasarım dünyasının göbeğinde herkesin saygısını kazanması gereken zor bir dönem beklemektedir.