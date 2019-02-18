Jet Sosyete'de Nilgün Belgün sürprizi

Senaryosunu Gülse Birsel’in kaleme aldığı, yönetmenliğini Hakan Algül’ün üstlendiği ‘Jet Sosyete’nin bu hafta ekranlara gelecek bölümüne, usta oyuncu Nilgün Belgün konuk oluyor

18 Şubat 2019, Pazartesi 13:23
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Jet Sosyete'de Nilgün Belgün sürprizi

Nilgün Belgün, konuk oyuncu olarak ‘Jet Sosyete’ ekibine katılıyor. Usta oyuncu, 'Gizem' (Gülse Birsel) karakterinin İzmir’den gelen annesi 'Olcay’a hayat veriyor. 

Gizem’e kına gecesinin yapılacağı bölümde Olcay ile 'Zahide' (Ayşenil Şamlıoğlu) arasında yaşanacak kaynana kapışması ekran başındakileri kahkahalara boğacak. Olcay, 'Cengiz’e (Cengiz Bozkurt) de zor anlar yaşatacak. 


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