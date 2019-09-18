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Jetler Zap bölgesini vurdu... Terör örgütüne bir darbe daha

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

18 Eylül 2019, Çarşamba 09:21
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Jetler Zap bölgesini vurdu... Terör örgütüne bir darbe daha

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Zap bölgesine hava harekatı gerçekleştirildi.

Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzisi, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

AA

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