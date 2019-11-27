Jigolo kelimesi canından etti

Tüyler ürperten olay, Rusya'nın St Petersburg kentinde yaşandı. 37 yaşındaki Aleksandra Palibnaya ve 20 yaşındaki erkek arkadaşı Daniil Vasiliev bir süredir birliktelik yaşıyordu. Çiftin arasında bir konudan ötürü tartışma çıktı. Tartışma alevlenip kavgaya dönüşünce Aleksandra, erkek arakdaşı Daniil'e "Jigolo" diyerek bağırdı. Öfkeden deliye dönen 20 yaşındaki zanlı, yanında taşıdığı bıçakla sevgilisini bıçakladı. Kadının vücudunda 10 bıçak darbesi ve bir de kurşun yarası tespit edildi. Sanat tarihçisi Aleksandra Palibnaya'nın cansız bedeni, Mitsubishi marka otomobiliyle birlikte sokakta bulundu.

Milliyet'in haberine göre, kadının genç aşığı hemen olayın bir numaralı şüphelisi ilan edildi. Polis ekipleri adamın annesinin evine baskın düzenledi. Evde bulunan ismi açıklanmayan kadın, oğlunun cinayeti kendisine itiraf ettiğini söyledi. Vasiliev, polisler gelmeden önce annesinin evinden otomobille uzaklaşmaya çalışmıştı. Ancak kaza yapınca evden ve peşindeki polislerden uzaklaşamadı. Güvenlik güçleri tarafından yakalanan ve adalete teslim edilen 20 yaşındaki katil zanlısı, polis sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevinde konuldu.

Ona kıyafet bile almış

Daniil Vasiliev, cinayeti polislere itiraf etti. Ayrıca kendisinden 17 yaş büyük olan aşığının, tüm masraflarını karşıladığını, hatta ona kıyafetler aldığını da itiraf etti.

Bir çocuk annesi kurban ile Daniil Vasiliev'in ne kadardır birlikte olduğu bilinmiyor.