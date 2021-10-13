Türkiye Jigolo sitesi kurup 1 milyonluk dolandırıcılık yaptılar

Jigolo sitesi kurup 1 milyonluk dolandırıcılık yaptılar

Türkiye

Jigolo sitesi kurup 1 milyonluk dolandırıcılık yaptılar

Mersin merkezli 3 ilde, jigolo sitesi kuran çete, 68 kişiyi 1 milyon 100 bin lira dolandırdı. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

13 Ekim 2021, Çarşamba 17:36 Son Güncelleme:
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Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kurdukları jigolo sitesi aracılığıyla dolandırılan farklı kentlerden 68 kişinin şikayeti üzerine inceleme başlattı. Polis, jigolo sitesini ve siteyle alakalı olarak belirledikleri şahısları 4 aylık teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler, site üzerinde yaptığı incelemede, 'Jigolo olma ve haftalık yüksek kazanç elde etme' vaadinde bulunulduğu, iletişime geçen ve kolay yoldan para kazanma fırsatı bulduğunu düşünen mağdurlardan VIP ve gold üyelik gibi isimler adı altında para talep edildiğini tespit etti.

TEHDİT VE ŞANTAJ YAPARAK KAZANÇ SAĞLADILAR

Dolandırıcıların, mağdurlara yolladığı bilgi ve görüntülerle konuyu aile ve sosyal çevresine duyurup kendilerini ifşa edecekleri yönünde tehdit ve şantaj yaparak kazanç sağladıkları da ortaya çıktı. Çetenin bu şekilde 42 ilde toplam 182 kişiyi dolandırdığı, sadece 68 kişinin şikayette bulunduğu saptandı. Çete üyelerinin, 68 kişiye ait toplamda 1 milyon 100 bin TL ile lüks hayat sürdüğü belirlendi.

Çalışmalar sonucunda İstanbul, Tekirdağ ve Sivas'taki şüphelilerin adreslerinde yapılan operasyonla 8 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 4 adet hard disk, 4 laptop bilgisayar, 8 cep telefonu ve çok sayıda sim kart ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.


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