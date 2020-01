Joaquin Phoenix iklim değişikliği protestosunda gözaltına alındı

ABD'li oyuncu Joaquin Phoenix, efsane aktris Jane Fonda'nın haftalık olarak düzenlediği iklim protestosunda gözaltına alındı. Aynı eylemde 79 yaşındaki ABD'li oyuncu Martin Sheen ise tutuklandı. Eylemleri organize eden oluşum Fire Drill Fridays'in sözcüsü, cuma günü yaptığı açıklamada iki oyuncunun gözaltına alınan 147 kişi arasında olduğunu doğruladı. Senenin favori filmlerinden Joker'in yıldızı Phoenix, gözaltına alınmadan hemen önce yaptığı konuşmasında, et ile süt ve süt ürünleri endüstrisine hedef aldı. Et ve süt ürünleri endüstrisinin, iklim değişikliğindeki üçüncü en büyük nedeni olduğunu belirten Phoenix, bunun çoğu zaman çevre hareketi konusunda konuşulmadığını savunarak vegan olma çağrısında bulundu. İklim ve hayvan hakları protestolarında sık sık ön saflarda yer alan Phoenix, "Bence bazen iklim değişikliğine karşı verdiğimiz mücadelede neler yapabileceğimizi merak ediyoruz. Bugün, şimdi ve yarın yapabileceğimiz bir şey var. Ne tükettiğimizi tercih edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Fonda, 4 kere gözaltına alındı

İki Akademi Ödülü sahibi 82 yaşındaki oyuncu Jane Fonda, geçtiğimiz Ekim ayından beri her cuma sabahı Washington'da Fire Drill Fridays iklim protestolarına önderlik ediyor. Fonda, izinsiz eylemleri nedeniyle bugüne kadar 4 kez gözaltına alındı.

Jane Fonda iklim değişikliği protestosunda