Joe Biden corona virüs aşısı oldu
ABD’de yapılan seçimler sonucu başkan seçilen Joe Biden, BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen corona virüs (Covid-19) aşısını vuruldu.
22 Aralık 2020, Salı 00:34 Son Güncelleme:
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ABD’de başkan seçilen Joe Biden, BioNTech ve Pfizer tarafından corona virüse karşı geliştirilen aşıyı vuruldu. Biden, aşı işlemi sonrası yaptığı açıklamada, “Sıranın önüne geçmek istemiyorum, ancak Amerikan halkına bu aşıyı almanın güvenli olduğunu gösterdiğimizden emin olmak istiyorum” dedi.
Biden ve eşi Jill Biden, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
ABD (DHA)