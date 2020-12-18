Dünya Joe Biden Kovid-19 aşısı olacak

Joe Biden Kovid-19 aşısı olacak

Dünya

Joe Biden Kovid-19 aşısı olacak

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden’ın pazartesi günü yeni tip corona virüs (Kovid-19) aşısı olacağı bildirildi.

18 Aralık 2020, Cuma 22:15 Son Güncelleme:
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Joe Biden’ın Beyaz Saray Basın Sözcüsü olarak seçtiği Jen Psaki, düzenlediği basın toplantısında, Biden ve ABD başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris’in Kovid-19 aşısı olacaklarını duyurdu. Biden’ın pazartesi eşi Jill Biden ile kameralar önünde aşı yaptıracağını söyleyen Psaki, Harris’in ise Kovid-19 aşısını protokol gereği bir hafta sonra olacağını belirtti. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi de bugün Kovid-19 aşısı yaptırmıştı.

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AA

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