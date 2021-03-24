Joe Biden'ın 2 köpeği eğitimin ardından Beyaz Saray'a döndü
ABD Başkanı Joe Biden ile First Lady Jill Biden'ın Alman çoban köpekleri, saray çalışanlarına karşı saldırgan davrandıkları gerekçesiyle Beyaz Saray'dan gönderilmişti. İki haftalık eğitim programları sona eren köpekler, sahiplerine kavuştu.
24 Mart 2021, Çarşamba 16:50 Son Güncelleme:
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ABD Başkanı Joe Biden’ın dört ayaklı dostları, aralarından biri güvenlik görevlisini ısırdığı için Beyaz Saray’dan gönderilmelerinin ardından yeniden başkanlık binasına döndü. Alman çoban köpekleri Major ve Champ, gönderildikleri Delaware’deki evde eğitimlerini tamamladı ve yeniden Washington’daki sahiplerine kavuştu. Bu ayın başında Biden’ın Major adlı köpeği, bir Beyaz Saray çalışanını ısırınca her iki köpek de Beyaz Saray’dan uzaklaştırılmıştı.
2 HAFTALIK EĞİTİM
NTV'de yer alan habere göre, Biden, üç yaşındaki köpeğinin ısırığının, çalışanın derisine zarar verici olmadığını söylese de koruma amaçlı olarak her iki köpek için de daha fazla eğitim kararı almıştı. İki köpek için de iki hafta süren eğitim süreci sona erdi ve köpekler sahiplerinin yanına döndü.
BARINAKTAN SAHİPLENMİŞTİ
Sarayda görev yapan güvenlik görevlilerinden birini ısıran 3 yaşındaki Major, sürekli olarak çalışanlara havladığı için Biden çifti, Major’ın yanı sıra 13 yaşındaki Champ’i de dahil ederek iki köpeği Delaware’deki evlerine göndermişti.
Biden, Major'u 2018 yılında Delaware'deki bir barınaktan sahiplenmişti.