Biden röportajda “Erdoğan’a çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım. Bedel ödemeli. Onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan’ı yenecek duruma gelmeleri için (muhalif) Türk liderliği unsurlarını güçlendirmeliyiz. Darbe ile değil, seçim süreci ile...” demişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

Biz CHP olarak bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden bir gelenekten geliyoruz. Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz. ‘Çünkü bağımsızlık bizim karakterimizdir.’ Bu karakterden yola çıktık. Beni üzen şey, gerçekten de 7 ay önce söylenen bu sözlere Dışişleri Bakanı’nın, Erdoğan’ın, Fahrettin Altun’un, kendi kadrolarının tepki vermeyip, 7 ay sonra bunu Türkiye’nin gündemine getirilmesi. Gerçekten merak ediyorum. Neden? Acaba birileri ‘bunu kullanın deliğe süpürmeyin’ mi dedi? Biz bunları merak ediyoruz. Neden şimdi tepki veriyorlar?

Bir olur, direniriz

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Türkiye Cumhuriyeti tam bağımsızlık ilkesinden asla taviz vermeyecektir. Hiçbir güç buna engel olamayacaktır. Biz Türkiye’de tüm siyasi partilere mensup farklı görüşlerdeki kişiler olarak ülkemizin yönetimiyle ilgili birbirimize karşı mücadele verebiliriz ancak söz konusu Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı ise buna karşı hep birlikte olur, egemen güçlere karşı mücadele eder, direniş gösteririz. Kimse Türkiye’nin ne yapacağını söyleyemez, Türkiye de buna asla izin vermez.

Çavuşoğlu'ndan sert tepki

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Biden'in ifadelerine ilişkin, "Biz böyle dayatmaları kökten reddediyoruz. Türk milletini de tanımayan cahilce yapılmış bir açıklama." dedi.

Katıksız cehalet

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:

Biden’ın Türkiye analizi katıksız cehalet, kibir ve iki yüzlülüğe dayanıyor. TJoe ürkiye’ye emir verme günleri geride kaldı ama hâlâ bunu deneyebileceğinizi düşünüyorsanız, buyurun. Bedelini ödersiniz.

Milletin üstünde bir güç yok

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türk milleti, okyanus ötesinden iradesine müdahale edilmesine izin vermeyeceğini defalarca göstermiştir. Unutanlar için bu millet her zaman hatırlatmaya hazırdır. Bu topraklarda millet iradesinin üzerinde hiçbir güç yoktur.

Darbe diyemediği için seçim demiş

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Biden ‘Erdoğan’ı değiştireceğiz, bunu darbeyle değil, seçimle yapacağız’ derken, darbe diyemediği için seçim demiş. Sandığın gücüne inanıyoruz. Darbeye nasıl cevap verilir, en son 15 Temmuz’dan biliyoruz. Sandık namustur. Yabancı müdahale peşindeki her virüse karşı siyasi dezenfektanlarımız yüzde yüz etkilidir

Karşılarında milleti bulurlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Türkiye’nin bağımsızlığını, güçlü yükselişini hazmedemeyip türlü araçlarla buna engel olmaya çalışanlar karşılarında her daim Cumhurbaşkanımızı, milletimizin iradesini buldular. Bundan sonra da bulmaya devam edecekler.

Adaylıktan azledilmeli

AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan: Bilindiği gibi ABD’de başkanla ilgili iki defa azil soruşturması yapıldı. Bunların ikisi de ABD seçimlerine müdahale iddiası taşıyordu. Bir tanesi Rusya’nın seçimlere müdahale ettiği iddiası, ikincisi Biden’la ilgili Ukrayna’da dava açılmasını zorlayarak yine ABD seçimlerine müdahale iddiasıydı. Benzer bir şekilde Biden, Türkiye’de siyasete ve seçimlere müdahale ediyor. Bu yüzden ya ivedilikle adaylıktan istifa etmeli veya Demokratlar tarafından adaylıktan azledilmelidir.



