ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden (51) madde bağımlılığı ve gayrı meşru çocuk skandallarıyla ailenin başını çok kez ağrıtmıştı. Hunter Biden’ın 2019’da tamire verdiği bilgisayarından özel yazışmaları sızdı. Bu yazışmalar, o yıllarda yaşadığı ilişki ağını da gözler önüne serdi. Buna göre Hunter, ağabeyi Beau’nun 2015’te ölümünden sonra yengesi Hallie (46) ile yakınlaştı. 2016’da artık gizlenmemeye başladılar. Joe Biden da 2017’de bu ilişkiyi onayladı.

ÖNCE YENGESİYLE, SONRA YENGESİNİN ABLASIYLA

Hunter, yengesiyle ilişkisi başlayınca 22 yıllık karısı Kathleen’den 2015’te ayrıldı. Ancak Hunter, yengesiyle aşk yaşadığı sırada yengesinin ablası Elizabeth Secundy (49) ile de sık görüşmeye başladı. O sıralarda Elizabeth, üç çocuğunun babası Joel Secundy ile evliydi. Hatta Elizabeth, ona ‘Prensim’ diye hitap ediyordu. Hunter ile Hallie’nin arası bu yakınlaşma sonrası bozuldu. Yasak aşktan Joel Secundy de haberdar olunca boşanma davası uzadı. Çekişmeli geçen dava üç yılda sonlandı.

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