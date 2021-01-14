The Hill'de yar alan habere göre, ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden'ın yemin töreninde çeşitli sanatçılar da sahne alacak. Başkanlık Yemin Töreni Komitesi CEO'su Tony Allen, "Sanatçılar harika milletimizin büyük çeşitliliğini temsil ediyor ve başkanlık yemin töreni geleneklerini kutlamamıza yardım edecekler" dedi.

Joe Biden ve Kamala Harris'in yemin edeceği 20 Ocak'ta pek çok sanatçı televizyondan canlı yayın yapacak. Ünlü oyuncu Tom Hanks'in sunacağı "Celebrating America" isimli programda Justin Timberlake, Jon Bon Jovi, Demi Lovato gibi isimler de yer alacak. Jennifer Lopez ve Lady Gaga da performans sergileyecek isimler arasında.

Biden'in yemin töreni, Georgetown Üniversitesi'nin 44. rektörü olarak görev yapan ve Biden ve ailesinin uzun süredir arkadaşı olan Leo J.O.Donovan'ın konuşmasıyla başlayacak ve ardından 2017'de ABD'deki ilk Ulusal Gençlik Şair Ödülü'nü alan Amanda Gorman'ın şiir okuyacak.

Devir teslim törenlerinde Pennsylvania Bulvarı'nda gerçekleştirilen geleneksel geçit töreni ise sanal ortama taşınacak.

Eski başkanlar George Bush, Barack Obama ve eşleri Laura Bush ile Michelle Obama'nın da katılacağı törende, Donald Trump yer almayacak. Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada Biden'ın yemin törenine katılmayacağını açıklamıştı.







