Joe Biden'in zaferi sonrası Trump'tan ilk açıklama
ABD'de kasım ayında yapılan başkanlık seçimi sonucu oy sayımının son bulması ile kesinlik kazandı. Yarışta Biden'in seçim zaferi resmi olarak tescillendi. Seçim sonucunun netleşmesi sonucu Donald Trump'tan da ilk açıklama geldi.
07 Ocak 2021, Perşembe 11:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
ABD'de Temsciler Meclisi ve Senato Ortak oturumunda, Biden'in seçim zaferi resmi olarak tescillendi.
ABD Kongresi'ndeki tarihi oturumda Vermont eyaletinin sonuçlarının kayda geçmesiyle Joe Biden 271 delegeye ulaşıp resmen Başkan oldu.
Trump'tan ilk açıklama geldi
Kongre'nin tescilinin ardından ilk kez açıklama yapan Trump "Seçimin sonucuna tamamen karşı çıkıyor olsam da düzenli bir geçiş olacak 20 Ocak’ta görevi sorunsuz bir şekilde devredeceğim " dedi.
BUNLARI DA OKUYUN