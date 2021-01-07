ABD'de Temsciler Meclisi ve Senato Ortak oturumunda, Biden'in seçim zaferi resmi olarak tescillendi.

ABD Kongresi'ndeki tarihi oturumda Vermont eyaletinin sonuçlarının kayda geçmesiyle Joe Biden 271 delegeye ulaşıp resmen Başkan oldu.

Trump'tan ilk açıklama geldi

Kongre'nin tescilinin ardından ilk kez açıklama yapan Trump "Seçimin sonucuna tamamen karşı çıkıyor olsam da düzenli bir geçiş olacak 20 Ocak’ta görevi sorunsuz bir şekilde devredeceğim " dedi.



