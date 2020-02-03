Amber Heard’ün, Johnny Depp’e fiziksel şiddet uyguladığını itiraf ediyor gibi göründüğü ses kayıtlarının ardından Depp cephesinden ilk tepki avukatı Adam Waldman’dan geldi.

İngiliz yayın kuruluşu Mirror’a konuşan Adam Waldman, Amber Heard’ün ünlü aktöre ‘seri olarak şiddet uyguladığını’ ve bunun üstünü örtmek için ‘ayrıntılı şiddet planını uydurduğunu’ söyledi.

Waldman, Depp’in şiddetten kaçınmak için ayrılmayı düşünmesi üzerine Heard’ün bu ‘plana’ başvurduğunu iddia etti.

Ses kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada ‘#Justiceforjohnnydepp’ (Johnny Depp için adalet) etiketiyle başlatılan kampanyaya işaret eden Waldman, “Onları haber yapmayı redden bir medyaya yıllarca gerçekleri adeta yağdırdık. Sonunda insanlar kanıtları gördüğü ve onu talep ettiği için #Justiceforjohnnydepp ortaya çıktı” dedi.

Ses kayıtlarında ne var?

Geçtiğimiz günlerde Johnny Depp ile Amber Heard'ün yeni ses kayıtları ortaya çıkmıştı. Daily Mail tarafından elde edilen kayıtlarda Amber Heard, Depp'e “Suratına daha sert bir tokat atmadığım için üzgünüm ama sana yumruk atmadım, sadece tokat attım. Gayet iyisin, yumruk atmadım sadece vurdum” diyor.

Olayın daha da büyümemesi için evden çıktığını ima eden Depp ise “Evet dün gece gittim. Dürüst olmak gerekirse daha fazla fiziksel şiddet, daha fazla fiziksel istismar olması fikrine bile katlanamadım. Çünkü devam etseydik, bu kötü olurdu. Bunu sana daha önce de söyledim. Şu anda resmen bir suç mahallindeyiz” derken duyuluyor. Depp, şiddetin son bulması gerektiğini söyleyerek sorunlarını aşmak için bir yol bulmayı öneriyor.

Depp karşı dava açmıştı

Depp ile Heard'ün 2015 yılında başlayan evlilikleri, 2017 yılında şiddet haberlerinin ardından olaylı şekilde bitmişti. Heard, evliliklerinde sürekli olarak şiddet gördüğünü ifade etmiş, çift, 7 milyon dolar tazminat karşılığında boşanma anlaşmasına varmıştı.

Depp’in tüm dünyada tepki çekmesine yol açan bu olaydan aylar sonra Depp, asıl şiddete uğrayanın kendisi olduğunu öne sürmüş ve 50 milyon dolar tazminat talebiyle karalama davası açtığını belirtmişti. Son çıkan ses kayıtlarının, Depp’in bu iddiasını doğruladığı savunuluyor.











