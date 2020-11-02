Magazin Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'e şiddet uyguladığını yazan The Sun gazetesine açtığı iftira davasını kaybetti
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Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'e şiddet uyguladığını yazan The Sun gazetesine açtığı iftira davasını kaybetti

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Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'e şiddet uyguladığını yazan The Sun gazetesine açtığı iftira davasını kaybetti

Hollywood yıldızı Johnny Depp, Britanya'nın en çok satan tabloid gazetesi The Sun'a eski eşi Amber Heard'ü 'dövdüğünü' yazdığı için açtığı iftira davasını kaybetti.

02 Kasım 2020, Pazartesi 14:01 Son Güncelleme:
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Johnny Depp'in kendisi hakkında "eşini döven" ifadelerine yer veren The Sun gazetesine ve yazı işleri müdürü Dan Wooton'a açtığı davayla ilgili karar bugün açıklandı. 

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Londra Yüksek Mahkemesi, yaklaşık 4 aydır tarafları ve tanıkları dinledikten sonra Depp'in haksız olduğuna karar verdi. 

The Sun gazetesinin sözcüsü kararın ardından yaptığı açıklamada, "The Sun direndi ve yirmi yılı aşkın süredir aile içi şiddet mağdurları için kampanya yürüttü. Aile içi taciz mağdurları asla susturulmamalıdır. Yargıç'a dikkatli değerlendirmesi için teşekkür ediyoruz ve Amber Heard'a mahkemeye ifade verme cesareti için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. 

Johnny Depp ve Amber Heard'den ise henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. 


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