Johnny Depp hem kovuldu hem de 10 milyon dolar alacak

Bir süredir eski eşi Amber Heard'e şiddet uyguladığı iddialarıyla gündemde olan Johnny Depp, başrolünü üstlendiği 'Fantastik Canavarlar' adlı yapımın kadrosundan çıkarılmıştı. Eski eşi Heard'e şiddet uyguladığını ileri süren ve kendisini "eş döven" diye nitelendiren İngiliz The Sun gazetesine karşı açtığı davayı kaybeden Depp'in kadrodan bu yüzden çıkarıldığı ileri sürülmüştü.

Ücretini alacak

Ancak 57 yaşındaki Depp, işini kaybetmesine rağmen yine de 10 milyon dolarlık ücretini alacak. Yani ünlü oyuncu, böylece serinin 3 filmi için belirlenen ücreti kaybetmemiş olacak.

Depp, üç devam filmi daha yayınlaması beklenen film serisinin geleceğinin önemli karakterlerinden biri olan 'Gellert Grindelwald' rolüne vedasını; “Warner Bros’un 'Fantastik Canavarlar' serisindeki 'Grindelwald' rolünden istifa etmemi talep ettiğini ve benim de bunu kabul ettiğimi bildirmek isterim” yazılı bir metin ile Instagram hesabından duyurmuştu.

'Hayatımı ve kariyerimi belirleyecek an bu olmayacak'

Kendisi hakkındaki ‘şiddet’ iddiaların gerçek olmadığını ve mücadeleye devam edeceğini söyleyen ünlü oyuncu, “Hayatımı ve kariyerimi belirleyecek an bu olmayacak” ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan yaşanan bu durum bazı eleştirmenler ve avukatlar tarafından "Depp'in Hollywood'daki kariyeri bitti" diye yorumlandı. Depp’in canlandırdığı karakteri devralacak oyuncunun henüz belli olmadığı 'Fantastik Canavarlar' serisinin devam filmi bir kez daha ertelenerek 2022 yılına ötelendi.

İftira davasını kaybetti

Depp'in 2015'te evlenip iki yıl sonra boşanmaya karar verdiği eşi Amber Heard, aktörün kendisine şiddet uyguladığını ileri sürmüştü. Depp kendisine "eş döven" diyen İngiliz The Sun Gazetesi'ne tazminat davası açtı. Ancak bu davayı kaybetti. Bunun sonucu olarak da Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard'e şiddet uyguladığı yasal olarak da belirlenmiş oldu.

Öte yandan Depp'in, kaybettiği tazminat davasını açtığı The Sun'un bağlı bulunduğu grubun avukatı Mark Stephens, "Bu Depp için yıkıcı bir durum. Sonsuza kadar herkes Depp'i "ayyaş, uyuşturucu bağımlısı ve eşini döven biri" olarak hatırlayacağını iddia etti.







