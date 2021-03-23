Magazin Johnny Depp'in evine giren kişi banyo yaparken yakalandı

Johnny Depp'in evine giren kişi banyo yaparken yakalandı

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Johnny Depp'in evine giren kişi banyo yaparken yakalandı

Daha öncede evine hırsız giren Johnny Depp, bu defa ilginç bir 'davetsiz misafir'le karşı karşıya kaldı. Evine giren bir kişi, aktörün banyosunda yıkanırken polis tarafından yakalandı.

23 Mart 2021, Salı 14:34 Son Güncelleme:
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Ocak ayında evine hırsız giren Johnny Depp’in başı, ikinci kez evindeki ‘davetsiz misafir’le dertte. 57 yaşındaki Amerikalı aktörün Hollywood Hills’teki evine giren bir kişinin, evde kendisine içki aldığı ve polis tarafından yakalandığında aktörün banyosunu kullandığı öğrenildi.

YIKANIYORDU

Geçen hafta bir kişinin Depp’in evine arka bahçeden girdiğini gören komşuların polise haber vermesi üzerine, eve giren kişi kıskıvrak yakalandı. TMZ’nin haberine göre, tutuklanan ve vandallıkla suçlanan kişi, polis kapıyı kırıp içeri girdiğinde, Depp’in banyosunda yıkanıyordu. Olay sırasından Depp’in evde olup olmadığı açıklanmadı.

Ocak ayında da aynı eve hırsızlık amacıyla giren bir kişi, komşuların ihbarı üzerine yakalanmıştı. Evsiz kadın, Depp’in lüks malikanesine camı kırarak girmiş, evin alarm sisteminin devreye girmesiyle birlikte polisler eve ulaşmıştı. Olay esnasında Depp’in evde olmadığı öğrenilmişti.

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