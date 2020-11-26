Magazin Johnny Depp'in kaybettiği iftira davasına itirazı reddedildi

Johnny Depp'in kaybettiği iftira davasına itirazı reddedildi

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Johnny Depp'in kaybettiği iftira davasına itirazı reddedildi

Hollywood yıldızı Johnny Depp, kendisi hakkında eski eşi Amber Heard'e şiddet uyguladığı gerekçesiyle "Eşini döven" ifadelerini kullanan The Sun'a açtığı iftira davasında kaybetmesinin ardından itiraz talebi de reddedildi.

26 Kasım 2020, Perşembe 13:18 Son Güncelleme:
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The Guardian'da yer alan habere göre, Londra'da Yüksek Mahkeme, Depp'in kaybettiği iftira davası sonrası The Sun gazetesinin yayıncısı New Group Newspapers isimli şirkete 630 bin sterlin ödemesine hükmetti. 

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Davaya bakan hakim, Depp'in mahkeme ararına yönelik itiraz talebini de reddetti. 

Hâkim, verdiği kararda Depp'in eski eşi Heard'e birden fazla defa şiddet uyguladığını ve üç olayda Heard'ün "yaşamından endişe duyduğunu" tespit etti. Depp'in iftira iddiasını reddeden hâkim, The Sun'da yer alan 14 şiddet haberinden 12'sinin doğru olduğuna karar verdi.


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