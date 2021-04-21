Dünya Johnson & Johnson aşısı için flaş açıklama! Birden fazla sorun tespit edildi

Johnson & Johnson aşısı için flaş açıklama! Birden fazla sorun tespit edildi

Dünya

Johnson & Johnson aşısı için flaş açıklama! Birden fazla sorun tespit edildi

ABD ilaç firması Johnson & Johnson'un Maryland eyaletindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı tesislerinde inceleme yapan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) birden fazla sorun tespit ettiğine dair bir rapor açıkladı.

21 Nisan 2021, Çarşamba 22:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

FDA tarafından yapılan yazılı açıklamada, daha önce 15 milyon doz aşıyı kullanılamaz hale getirdiği ortaya çıkan Baltimore şehrindeki Emergent BioSolutions tesisinin "sıhhi durumda tutulmadığı" ve "çapraz bulaşmayı önlemek için bazı prosedürlerin uygulanmadığı" belirtildi.

İki üst düzey yetkili Peter Marks ve Janet Woodcock imzalı FDA raporunda, "Halihazırda üretilen aşılar ek testlere tabi tutulacak ve herhangi bir potansiyel dağıtımdan önce kalitelerini sağlamak için kapsamlı bir şekilde değerlendirilecektir. Kalite beklentilerimizi karşıladığından emin olana kadar hiçbir ürünün piyasaya sürülmesine izin vermeyeceğiz." ifadesine yer verildi.

Birçok ülkede kullanım dışı kalmıştı

Johnson & Johnson, rapora yanıt olarak yaptığı açıklamada, "Kovid-19 aşımızın kalitesi ve güvenliği çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu ve fabrikada denetimlerin artırdığına dikkat çekti.

İlaç firmasının Emergent BioSolutions tesisinin açıklamasında ise "Üretim tesislerimizde veya sürecimizde eksiklikler görmekten asla memnun olmasak da, bunlar düzeltilebilir ve bunları düzeltmek için hızlı bir şekilde harekete geçeceğiz." ifadesi kullanıldı.

FDA'in sorunlar giderilinceye kadar üretimin durdurulması kararı aldığı Johnson & Johnson'ın Kovid-19 aşısı pıhtılaşmaya yol açtığı yönündeki endişeler nedeniyle de birçok ülkede kullanım dışı kalmıştı.

AA

İlgili Haberler
Aşı olmayı reddedenler işten çıkarılabilecekDünyanın en büyük aşı üreticisinden kötü haber! Hızla azalıyor…Avrupa'da aşı krizi! 3 ülke kullanımını durdurduAraştırma sonuçları yayımlandı! Hangi aşının yan etkisi daha fazla?


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Türkiye kutuplardan ibaret değil
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Türkiye varyantı mı?
Murat Çelik
Murat Gülderen
Ramazanda mobil fırsat
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: ABD'den F-35 kararı! Türkiye programdan resmen çıkarıldı