Joker makyajlı adam, terör tehdidi nedeniyle gözaltına alındı

ABD'nin Missouri eyaletinde çizgi roman kahramanı Joker'in makyajını yaparak terör tehditleri savuran 51 yaşındaki Jeremy J Garnier gözaltına alındı. Garnier'in Facebook üzerinden yaptığı canlı yayınlarda Joker kostümü giydiği ifade ediliyor. Polisin Garnier'i yine tamamen Joker kıyafetleri ve makyajıyla sabah 8.15'te bir restoranda canlı yayın yaptğı sırada bulduğu belirtildi. Polis, kendisine ulaşan şikayetler üzerine Garnier'i bulmak üzere harekete geçtiğini açıkladı. Fox News'te yer alan haberlere göre, Garnier'in insanlarla öldürmekle tehdit ettiği bir saatlik canlı yayını, binlerce izleyici tarafından görüntülendi.

Polisi görünce çark etti

Garnier'in bir canlı yayınında "Evet bunu, ilgi çekmek için yapıyorum, ama aradığım ilgi dünyayı ele geçirmek. Bu yayın bin izleyiciye ulaşana kadar insanları öldürmeye devam edeceğim" dedi. Garnier, barmene alkol içmediğini, insanları öldürürken için sarhoş olamayacağını söylediği belirtildi. Ancak polisin gören adam "Silahım yok ve 68 kiloyum. Hiçbir şey yapmayacağım. Beni sarhoş yakaladınız." dedi. Geçtiğimiz yıl gösterime giren çok sayıda ödülü toplayan film Joker'i, içerdiği şiddet sahneleri nedeniyle 18 yaş altındakilerin izlemesi yasaklanmıştı.

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