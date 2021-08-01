Bilim & Teknoloji José Mourinho, oyuncularını bütün gece ayakta tuttuğu için Fortnite'ı suçladı

José Mourinho, oyuncularını bütün gece ayakta tuttuğu için Fortnite'ı suçladı

Bilim & Teknoloji

José Mourinho, oyuncularını bütün gece ayakta tuttuğu için Fortnite'ı suçladı

José Mourinho, Epic Games’in popüler oyunu Fortnite’ın futbolcuları uyutmadığını söyledi. Mourinho, Epic'in battle royale oyununu bir kabus olarak nitelendirdi.

01 Ağustos 2021, Pazar 10:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Şu anda teknik direktörlük yaptığı AS Roma takımının sosyal medya için hazırladığı “Hızlı Cevaplar” programına konuk olan Mourinho, Fortnite hakkında konuştu. 58 yaşındaki Mourinho'nun eleştirilerinin altında yatan sebep ise Fortnite’ın futbolcuları meşgul etmesi ve gece uyutmaması oldu.

Instagram için bile eğlenceli diyen Mourinho, Fortnite konusunda “Futbolcular bütün gece uyumayıp bu lanet şeyi oynuyor. Yarın maçları olsa bile umurlarında olmuyor. Tam bir kâbus” dedi.

Teknik adam bu durumdan şikayetçi ancak Fortnite’dan nefret ettiği söylenemez. Kendisi sadece oyunun, futbolcuların iyi uyumasına engel olduğuna dikkat çekmek istiyor.

Yazarlarımızdan
Bilal Emin Turan
Çiftçilerin pazar arama ve maliyet artışı derdine son
Bilal Emin Turan
Murat Gülderen
Teknoloji devlerinin CEO'larından altın öneriler
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 2021'in en önemli gökyüzü olayı için geri sayım başladı! Etkisi ne kadar sürecek?