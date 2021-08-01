Şu anda teknik direktörlük yaptığı AS Roma takımının sosyal medya için hazırladığı “Hızlı Cevaplar” programına konuk olan Mourinho, Fortnite hakkında konuştu. 58 yaşındaki Mourinho'nun eleştirilerinin altında yatan sebep ise Fortnite’ın futbolcuları meşgul etmesi ve gece uyutmaması oldu.

Instagram için bile eğlenceli diyen Mourinho, Fortnite konusunda “Futbolcular bütün gece uyumayıp bu lanet şeyi oynuyor. Yarın maçları olsa bile umurlarında olmuyor. Tam bir kâbus” dedi.

Teknik adam bu durumdan şikayetçi ancak Fortnite’dan nefret ettiği söylenemez. Kendisi sadece oyunun, futbolcuların iyi uyumasına engel olduğuna dikkat çekmek istiyor.