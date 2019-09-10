JP Morgan: Boris Johnson muhtemelen istifa edecek

JP Morgan Birleşik Krallık Ekonomi Başkanı Malcoml Barr'ın notunda ayrıca, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson önündeki alternatifler arasında kabul edilebilir bir ayrılık anlaşması sunmak ya da 31 Ekim tarihinde ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılması sözünden dönmesi olduğu belirtildi.