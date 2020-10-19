Magazin Julie Walters: Kansere yakalanmak benim için neredeyse bir nimetti

Julie Walters: Kansere yakalanmak benim için neredeyse bir nimetti

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Julie Walters: Kansere yakalanmak benim için neredeyse bir nimetti

Harry Potter ve Mamma Mia filmlerinin yıldızı Julie Walters, kansere yakalandıktan sonra oyunculuğu bırakmasını, "Çok çalışıyordum. Kanser benim için neredeyse bir nimetti" diye açıkladı.

19 Ekim 2020, Pazartesi 11:21 Son Güncelleme:
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BAFTA ödüllü İngiliz oyuncu Julie Walters, verdiği bir röportajda, kansere yakalanmanın kendisi için neredeyse bir nimet olduğunu düşündüğünü açıkladı. Harry Potter ve Mamma Mia gibi filmlerin yıldızı olan 70 yaşındaki Walters, 2018’de 3. evre bağırsak kanseri teşhisi konulmasının ardından kemoterapi görmüş, ameliyat olmuş ve uzun süren tedaviler sonucu hastalığı yenmişti.

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The Times’a konuşan Walters, kanser olduğunu öğrendiğinde hislerini şöyle açıkladı:

“Garip bir tepki verdim. Bir yanım ‘Aman Tanrım, kanser oldum! Aman Tanrım!’ diyordu. Bunun şokuyla uğraşıyordum. Ama aynı zamanda ‘Daha fazla iş yapmam gerekmiyor. Aslında bu koşu bandından çıkabilirim’ diyordum. Çok çalışıyordum ve işi bırakmam için büyük bir bahanem vardı artık. Kanser her şeyde baskın geliyor. Yani tuhaf şekilde içimde büyük bir rahatlama vardı. Ama beni durduracak bir şeye ihtiyacım vardı.”

'Sinemaya dönmem ama yeni bir Mamma Mia gelirse oynarım'

Ünlü oyuncu, “Eşim bana sürekli ‘Çalışmana gerek yok’ diyor ve ben de istemiyorum. Kanser gibi bir hastalık olduğunda bir şeyler değişmeli. Aksi takdirde, tekrar yakalanabilirsiniz” diye konuştu.

Walters, çok çalışmanın ve stresin kanser hastalığını tetiklediğine inandığını da belirtti.

“Ameliyat olduğumda geleceği düşündüğümde ‘Bir daha çalışmayacağım’ dedim kendime” ifadesini kullanan Walters, “Tabii yeni bir Mamma Mia olmadığı sürece” eklemesini yaparak, ses getirecek bir film teklifi olursa yeniden sinemaya dönmeyi düşünebileceği sinyali verdi.


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