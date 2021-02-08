Bir doğum haritasında özellikle ilişkiler astrolojisi denildiğinde Juno önem kazanır. Eş ve evlilik ile ilgili bir haritada değerli bilgiler alınabilecek bir gösterge olan Juno hayatımızda evlilik, ikili ilişkiler, ortaklıklar gibi derin bağlar ve karşılıklı anlaşmalar barındıran durumlar hakkında astrolojik olarak bize bilgi veren bir kaynak olarak çalışır. Juno hakkında yazılarımda bu hafta sırada Yengeç burcu var.

Doğum haritasında Yengeç burcunda yerleşimli Juno kişisel olarak ilişkilerde beklenti duyulan, idealize edilen eşi ve aynı zamanda kişinin ilişkiye yönelik davranış biçimini şekillendiren, kendine has duygu ve ihtiyaçları açığa çıkaran bir model oluştur.

Juno evliliği, bir eşte neye ihtiyacımız olduğunu ve nasıl bir eş olacağımızı temsil eder. Bununla birlikte Juno, en basit haliyle, genel olarak bağlılıklarla da ilgilidir.

Juno Yengeç burcunda yerleşimde olduğunda duygular ve duygusal beklentiler ilişkilerin ve kişinin ilişkilere yaklaşımının üzerinde önemli etki oluşturur. İlişkinin ana temelini duygular ve derin bağlar üzerine kurmak arzusu çok güçlüdür.

Duygusal odaklı yaklaşılan tüm ilişkilerde aynı duyarlılığa sahip bir partner arayışı içinde olunur. Sevgi, ilgi, sahiplenme, koruma, gözetme ve sürekli derinleşen bağlılıklar kurmak kişinin ilişkilere yaklaşımı ve beklentisi üzerinde önemli rol oynar. İlişkinin uzun süreli olması ve sonsuz sadakat içermesi Juno Yengeç kişisinin en çok ihtiyacını hissettiği ilişki dinamiğini ifade eder.

Bir nevi kendini adayacak kadar sevgi duyulan ve derin duygusal bağ ile kurulmuş birliktelikler içinde olma arzusu kişisel olarak uzun süreli ve karşılıklı bağlılık taşıyan ilişkiler içinde olma türü davranışları getirir. Aile olmak, evlenmek ya da benzer şekilde aidiyet duygusu güçlü ilişkiler kurmak güdüsü ön planda olur. İlişkileri sağlam temelli ve sürekli kılmaya ihtiyaç yüksektir. Bu sebeple bir ilişkiyi sahiplenmek güdüsel bir davranış eğilimi halini almış olabilir. Uç anlamda bu beraberinde kendine adanacak ilişkiler beklentisine de yol açar.

Eğer bir ilişkide yeterince sevgi, ilgi, özen, takdir ve bağlılık bulunamazsa büyük hayal kırıklığı içinde olmak ve kendilerine olan güvenlerinin sarsılması söz konusu olabilir. Kendine güveni diğer kişilerden beklentiler üzerine kurmamayı ve öz sevgiyi kazanmayı öğrenmek korunmasız ve fazla beklentili ilişkilerin getireceği kırılganlığın zayıflığına karşı güç geliştirmeyi sağlar.







