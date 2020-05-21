Justin Bieber aşka geldi

Justin Bieber uyuyan eşi Hailey Baldwin’i izlerken aşka geldi ve şu mesajı paylaştı; ”Sevgili Hailey, yanımda uyuyorsun ve ben kendi kendime nasıl bu kadar kutsanmış olabileceğimi düşünüyorum. Senin kocan olmaktan onur duyuyorum. Seni hayatımın her günü seveceğime söz veriyorum. İyi geceler Hailey, umarım bunu sabah okur ve gülümsersin! Sonsuza dek...”

"Görücü usulü evlendik"

ABD'li popçu Justin Bieber, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda 2018'de gizlice evlendiği model Hailey Bieber ile olan birlikteliğine ilişkin konuştu. Bieber, Hristiyan inançlarına atıfta bulunarak "Görücü usulü evlendik" diye şaka yaptı.

İlginç açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Justin Bieber, eşi Hailey Bieber ile olan tanışma hikayelerini anlatırken görücü usulü bir evliliğin içinde gibi hissettiği yönünde espri yaptı. Cuma günü ABD'nin yıllardır süren The Ellen DeGeneres Show'a katılan Bieber, programın konuk sunuculuğunu üstlenen popçu Demi Lovato ile samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Bieber, Hailey ile NBC kanalının Today isimli programında tanıştığını, ama ikisinin de Hristiyan inancıyla yetişmeleri nedeniyle aileleri tarafından görücü usulü evlendiklerini düşündüğünü şakacı bir dille aktardı.

Geriye dönüp baktığımda...

Çift, birkaç yıl flört ettikten sonra 2018'de gizlice evlenmiş, düğün törenini ise geçtiğimiz yıl yapmıştı. 2009 yılında ilk kez bir araya geldiklerini söyleyen Bieber şunları söyledi, "Bir 'Today Show' kaydının erken saatlerinde tanıştık. Ama orada olmak istemediğine eminim." Bieber "Geriye dönüp baktığımda bunun kesinlikle görücü usulü evlilik olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullanarak ikisinin annelerinin benzer inançlara sahip olduğun ekledi. Daha önce Elle dergisine konuşan Hailey Bieber da Hristiyan inancı ve adetlerinin ilişkilerinde büyük bir yeri olduğunu söylemişti.







