Magazin Justin Bieber tutuklandığı dönemde yaşadıklarını anlattı

Justin Bieber tutuklandığı dönemde yaşadıklarını anlattı

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Justin Bieber tutuklandığı dönemde yaşadıklarını anlattı

Kanadalı ünlü pop yıldızı Justin Bieber, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "7 yıl önce bugün tutuklandım, en iyi dönemim değildi" diye yazdı.

25 Ocak 2021, Pazartesi 10:36 Son Güncelleme:
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Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden biri olan Justin Bieber, son paylaşımında; 2014'te alkollü araç kullandığı için tutuklandığı ve daha sonra kefaletle serbest bırakıldığı güne göndermede bulunarak "7 yıl önce bugün tutuklandım, en iyi dönemim değildi" ifadelerini kullandı.

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Bieber, sözlerine; "Hayatımın o döneminde bulunduğum noktayla gurur duymuyorum. Acı çekiyordum, mutsuzdum, kafam karışıktı, kızgındım, yanlış yönlendiriliyordum, yanlış anlaşılıyordum ve Tanrı'ya kızgındım" şeklinde devam etti.

'O günden bu yana çok değiştim'

Şarkıcı o dönem giydiği kıyafetlerle de alay etti:

Ayrıca Miami'deki biri için çok fazla deri giyiyordum. O günden bu yana hayatının çok fazla değiştiğini söyleyen Bieber, "Tanrı beni uzun bir yoldan getirdi. O günden şimdiye kadar bir şeyin farkındayım. Tanrı o zaman bana şimdi olduğu kadar yakındı" dedi ve ekledi:
"Size benden bir tavsiye olarak 'geçmişinizin Tanrı'nın sizi ne kadar uzun bir yoldan, olduğunuz yere getirdiğini hatırlatmasına izin vermenizi' söyleyebilirim"

Şarkıcı ayrıca hayranlarına başlarından geçen utandırıcı olayların bugünü mahvetmesine izin vermemeleri gerektiğini söyledi.

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