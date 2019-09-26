Justin Bieber ve Hailey Baldwin yine evleniyor

Magazin sitesi TMZ'ye göre Justin Bieber ve Hailey Baldwin, 30 Eylül'de Güney Carolina'da küçük bir düğün yapacak. Çizgi roman temalı davetiye görselinde, "Bu özel günde sizinle birlikte olmaktan onur duyuyoruz" yazıyor.









Çift özel, samimi ve küçük bir düğün planlıyor. Hailey'in nedimeleri, Kim Basinger ve Alec Baldwin'ın kızları Ireland Baldwin ile Alaia Baldwin olacak. Düğünde çiftin en sevdiği şarkıcı Daniel Caesar sahne alacak.









Justin ve Hailey, 2014 ve 2016 yılları arasında ayrıl-barış bir ilişki yaşadı. Justin'in Selena Gomez'den nihayet ayrılmasının ardından Haziran 2018'de aşklarını yeniden alevlendirdiler. 1 ay sonra, Justin Bieber, Bahamalar'daki romantik bir tatil sırasında Hailey'e evlenme teklif etti. Herkes bunun bir anlık, yanlış bir karar olduğunu düşünse de, çift ilişkilerini mutlu mesut sürdürüyor.









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