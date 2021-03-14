Magazin Justin Bieber'ın cep telefonu yokmuş

Justin Bieber'ın cep telefonu yokmuş

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Justin Bieber'ın cep telefonu yokmuş

Justin Bieber, cep telefonu yerine bir tablet kullandığını söyledi.

14 Mart 2021, Pazar 09:29 Son Güncelleme:
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Justin Bieber, cep telefonu yerine bir tablet kullandığını söyledi. Billboard dergisine konuşan Kanadalı şarkıcı, “İnsanlarla arama bir sınır çizmeyi kesinlikle öğrendim ve kimseye de hiçbir şey borçlu hissetmiyorum” dedi ve ekledi:

“Cep telefonum yok, böylece istediğim zaman ‘Hayır’ diyebiliyorum. Kalbimden insanlara yardım etmek geçiyor ama her şeyi de ben yapamam.”
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