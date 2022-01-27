Magazin Kaan Kandemir Belçika'nın O Ses yarışmasına damga vurdu

Kaan Kandemir Belçika'nın O Ses yarışmasına damga vurdu

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Kaan Kandemir Belçika'nın O Ses yarışmasına damga vurdu

Türk genci Kaan Kandemir “The Voice Belgique” adlı ses yarışmasına damga vurdu. Sahneye çıkan genç yarışmacı performansıyla hem jüriyi hem de seyircileri büyüledi.

27 Ocak 2022, Perşembe 10:46 Son Güncelleme:
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Belçika'da “The Voice Belgique” adlı ses yarışmasına katılan ve Belçika'da doğup büyüyen Kaan Kandemir, "La nuit" adlı şarkıyı seslendirdi.

DÖRT JÜRİ ÜYESİNİ DE DÖNDÜRDÜ

Kandemir, sergilediği performans ile jüriden tam puan aldı. Kandemir’in performansı beğenilirken, jürilerin dördü de döndü.

Seyircilerin de büyük beğenisini toplayan Kandemir, Rapçi Black M'i seçti ve onun ekibinde yer almak istediğini belirtti.

Yarışmanın yayınlanmasının ardından Kandemir'in sosyal medyada yayınlanan hızla yayılan videosu kısa sürede yoğun ilgi gördü. Belçika'da yaşayan Türklerin mesajlarıyla Türk gence destek yağdı.


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