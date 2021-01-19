Magazin Kaan Taşaner meslektaşı Seray Dura ile aşk yaşıyor

Kaan Taşaner meslektaşı Seray Dura ile aşk yaşıyor

Magazin

Kaan Taşaner meslektaşı Seray Dura ile aşk yaşıyor

Oyuncu Kaan Taşaner’in, geçtiğimiz günlerde Emirgan’da yürüyüş yaptığı sevgilisinin kimliği ortaya çıktı.

19 Ocak 2021, Salı 09:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Son dönemde rol aldığı dizi için uzattığı saçları ile dikkat çeken Kaan Taşaner (41), yeni sevgilisiyle Emirgan'da yürüyüş yaparken görüntülenmişti. Oyuncunun, meslektaşı Seray Dura (25) ile birlikte olduğu öğrenildi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

'Her şey güzel gidiyor'

Taşaner, “Yeni bir ilişkimiz var, her şey güzel gidiyor” demişti.

Öte yandan yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz yıl meslektaşı Selin Şekerci ile 4 yıllık ilişkisini sonlandırmıştı.

İlgili Haberler
Dostları Selin Şekerci ile Kaan Taşaner için devrede


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
Günlük burç yorumları: 19 Ocak 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Aşktan kaçarak kurtulunur mu?
Mehmet Coşkundeniz
Yasemin Candemir
2021’i “Güzellik yılı” ilan etmenin tam zamanı!
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü’nün saçları isyan çıkardı
Elif Demirtaş Bilir
Bekir Saçar
Karantina gölgesinde buruk kar keyfi
Bekir Saçar
Hande Kazanova
18 Ocak haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Zorlu enerjiler devrede, dikkat!
Öner Döşer
Şirin Sever
Erkekler ve o inkar etmeler..
Şirin Sever
Funda Duru
Instagram'ın Influencer'dan daha cool olan evcil hayvanları
Funda Duru
Uğur Alkapar
Koronasız bir Palandöken
Uğur Alkapar
Sercan Yaşar
Sosyete dolandırıcısı
Sercan Yaşar
Gökçen Erdoğan
Sürtünerek hamile kalınır mı?
Gökçen Erdoğan
İrem Haliloğlu
Yay burcunda gerçekleşecek tam Güneş Tutulması burcunuzu nasıl etkileyecek?
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Jessica May, Türk vatandaşı oluyor