Kaan Taşaner meslektaşı Seray Dura ile aşk yaşıyor

Son dönemde rol aldığı dizi için uzattığı saçları ile dikkat çeken Kaan Taşaner (41), yeni sevgilisiyle Emirgan'da yürüyüş yaparken görüntülenmişti. Oyuncunun, meslektaşı Seray Dura (25) ile birlikte olduğu öğrenildi.

'Her şey güzel gidiyor'

Taşaner, “Yeni bir ilişkimiz var, her şey güzel gidiyor” demişti.

Öte yandan yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz yıl meslektaşı Selin Şekerci ile 4 yıllık ilişkisini sonlandırmıştı.

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