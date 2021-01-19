Kaan Taşaner meslektaşı Seray Dura ile aşk yaşıyor
Oyuncu Kaan Taşaner’in, geçtiğimiz günlerde Emirgan’da yürüyüş yaptığı sevgilisinin kimliği ortaya çıktı.
19 Ocak 2021, Salı 09:02 Son Güncelleme:
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Son dönemde rol aldığı dizi için uzattığı saçları ile dikkat çeken Kaan Taşaner (41), yeni sevgilisiyle Emirgan'da yürüyüş yaparken görüntülenmişti. Oyuncunun, meslektaşı Seray Dura (25) ile birlikte olduğu öğrenildi.
'Her şey güzel gidiyor'
Taşaner, “Yeni bir ilişkimiz var, her şey güzel gidiyor” demişti.
Öte yandan yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz yıl meslektaşı Selin Şekerci ile 4 yıllık ilişkisini sonlandırmıştı.
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