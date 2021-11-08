Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.50'de başladı.





CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan, Beştepe'de gerçekleştirilecek toplantıya ilişkin son dakika bilgileri aktardı:

Ekonomiden çalışma hayatına, dış politikadan terörle mücadeleye Kabine toplantısında bütün bu başlıklar ele alınacak. En çok merak edilen soruların başında 2022'de asgari ücret ne kadar olacak? geliyor. Henüz asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarına başlamadı ancak hem hükümetten hem de iş veren kesimden çeşitli mesajlar geliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret olacağını söyledi yeni yılda. İşte bu kapsamda Kabine'nin bilgisine sunulacak asgari ücrete ilişkin değerlendirmeler. İşveren kesiminden de dönemin koşullarını ve uzun vadede ekonomik etkileri dikkat alan bir asgari ücret talebi gelmişti. Bu noktada asgari ücret çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerin Kabine toplantısında müzakere edileceğini söyleyelim.

EYT (EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR) İLE İLGİLİ FORMUL

Elbette çalışma hayatını ilgilendiren diğer başlıklar da var. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT'liler) gibi 3600 ek gösterge gibi... Bu kapsamda EYT'lilerle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in daha önce yaptığı çalışma vardı. Bu çalışmaya ilişkin çıktılar yine Kabine'nin gündeminde olacak. Söz konusu EYT'lilerin bütçeye etkisi değerlendirilecek ve bir formül arayışı içinde olunacak.

3600 EK GÖSTERGE

3600 ek gösterge için de yine değerlendirme ve çalışma hayatı kapsamında bu Kabine toplantısında yapılmasını bekliyoruz.

F-35 SORUNU

Dış politikada da oldukça sıcak başlıklar var. Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının ardından ödene 1.4 milyar dolar o meblağ karşısında F-16 savaş uçaklarının alımı ve eldeki F-16'ların modernizasyonuna ilişkin ABD ile teknik düzeyde görüşmeler devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Roma'daki G20 Zirvesi'nde Biden ile başbaşa bir görüşme yapmıştı. O görüşmenin yansımaları ve söz konusu F-16 programındaki gelişmeler de atılacak adımlar da Kabine toplantısında ele alınacaktır.

SURİYE'YE HAREKAT YAPILACAK MI?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yurt içi ve yurt dışındaki terörle mücadele faaliyetlerine ilişkin Kabine'ye bilgi sunmasını bekliyoruz. Yine hatırlanacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyini işaret ederek "Sabır taştı" ifadelerini kullanmıştı. Buna ilişkin önümüzdeki günlerde olası operasyonlar, Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye yönelik tehditlere ilişkin atılabilecek adımlar yine Kabine toplantısında masada olacak.

Bu başlıklara ilişkin açıklamayı da Cumhurbaşkanı Erdoğan halka sesleniş konuşmasında yapacak.